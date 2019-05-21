Только 40% россиян довольны работой службы занятости населения

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-21T12:51:03+03:00

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Россияне недовольны работой службы занятости населения (СЗН). Только 40 процентов оценивают труд специалистов удовлетворительно, а остальные жалуются, что сложно найти подходящие вакансии (36,7%), а многая работа, которая предлагается, низкооплачиваемая (35,7%). Ставок по новым высокотехнологичным профессиям вообще нет (6,9%). Такие данные озвучили эксперты ОНФ, проведя опрос на тему «Ожидания россиян от работы служб занятости населения».

В опросе приняли участие 3109 граждан из 75 российских регионов. 58% респондентов подтвердили, что хотя бы раз обращались в службы занятости населения. Что указывает на потенциальную востребованность организации. 44% опрошенных предполагают, что смогут таким образом найти работу. 10% опрошенных интересуются профстажировкой и 8% — профессиональным обучением и переобучением.

Чтобы улучшить работу сервиса необходимо расширить базу вакансий и их качество (57%), упростить процесс оказания услуг, а некоторые перевести в дистанционный режим (48%), а также улучшить информационное обеспечение СЗН в сети (27%), пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU