Боевики за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в Сирии
Боевики , действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли многочисленные удары по 12 мирным провинциям Сирии. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
«В течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Нахшебба (дважды), Джубб-эль-Мгара (дважды), Айн-эль-Кантара, Ройсет-Рушу, Мукатталь, Кара-Джагез, Руйесет-Искандер, Калаз-Тахтани и Телль-эт-Тут провинции Латакия, Хуайз, Джуббайн и Хамамият провинции Хама», - приводит слова Купчишина сайт телеканала «Звезда».
На основе этого генерал-майор отметил, что нарушения со стороны боевиков в зонах деэскалации продолжаются, даже несмотря на установление режима прекращения боевых действий.
В Центре по примирению враждующих сторон добавили, что в регионе была проведена гуманитарная акция. В ходе нее жителям Телль-Сиккин-Каада провинции Хама были выданы продовольственные наборы, пишет ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU