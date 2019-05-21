Боевики за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в Сирии

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-21T13:21:56+03:00

В Центре по примирению враждующих сторон зафиксировали 14 ударов по мирным провинциям

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Боевики , действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли многочисленные удары по 12 мирным провинциям Сирии. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«В течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Нахшебба (дважды), Джубб-эль-Мгара (дважды), Айн-эль-Кантара, Ройсет-Рушу, Мукатталь, Кара-Джагез, Руйесет-Искандер, Калаз-Тахтани и Телль-эт-Тут провинции Латакия, Хуайз, Джуббайн и Хамамият провинции Хама», - приводит слова Купчишина сайт телеканала «Звезда».

На основе этого генерал-майор отметил, что нарушения со стороны боевиков в зонах деэскалации продолжаются, даже несмотря на установление режима прекращения боевых действий.

В Центре по примирению враждующих сторон добавили, что в регионе была проведена гуманитарная акция. В ходе нее жителям Телль-Сиккин-Каада провинции Хама были выданы продовольственные наборы, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU