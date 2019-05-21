Самокрутками балуются 7% российских курильщиков

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-21T13:47:59+03:00

Большинство курильщиков попали в зависимость после "знакомства" с обычной сигаретой. Фото: EAST NEWS

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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о потреблении табачной продукции жителями некоторых городов страны. Выяснилось, что регулярно употребляют никотиносодержащую продукцию треть (33%) опрошенных. Большинство из них (29%) предпочитают сигареты, 1% интересуют только электронные сигареты и еще 7% балуются самокрутками, трубками.

"В подавляющем большинстве случаев (95%) респонденты начали впервые регулярно потреблять никотин с курения сигарет, причем эта доля выше среди женщин (97,3%) нежели среди мужчин (93,3%). У 3% это были другие табачные изделия, у 0,8% - электронные сигареты" - отмечают авторы исследования.

Почти половина опрошенных (48%) от 18-29 лет признались, что никогда не курили. Примерно столько же людей (50%) не притрагивались к сигаретам вплоть до 50-летнего возраста. Среди респондентов от 30 до 49 лет таких на 10 % меньше.

Примерно половина россиян так и не пристрастилась к никотину.

ИСТОЧНИК KP.RU