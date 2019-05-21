2019-05-21T13:49:10+03:00
Политика

Эксперт спрогнозировал реакцию США на призыв Зеленского усилить санкции против РФ

Скорее всего, Штаты не откликнутся незамедлительно на призыв нового главы Украины
Елена АКИМОВА
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В США пока не ответили на призыв Зеленского усилить санкционное давление против РФВ США пока не ответили на призыв Зеленского усилить санкционное давление против РФФото: REUTERS
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Владимир Зеленский призвал США усилить давление на РФ. Только санкции помогут Украине «преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму».

В Вашингтоне пока не спешат отвечать на данное заявление, скорее всего политики будут присматриваться к Зеленскому, прежде чем примут какое-то решение. Такую версию высказал руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов

В Штатах еще не решили, видят ли они в Зеленском наследника Порошенко или нового правителя. Все таки первые шаги нового главы Украины были решительными, он распустил Раду, а в отставку ушли сразу несколько ключевых фигур для страны.

- Думаю, что США сейчас просто выжидают. Украина для них – это периферийный внешнеполитический вопрос. Это головная боль для Трампа, на него давят, чтобы он продолжал достаточно жесткую политику в отношении Украины-России, — пояснил в ИА «НСН» американист.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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