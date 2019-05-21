В парламенте отметили сходство поступков Зеленского и Порошенко
Владимир Зеленский стал официальным главой Украины. Прошла инаугурация, подписаны первые документы и даже проведена встреча с представителем США, где политик попросил усилить санкции в отношении РФ. В российском парламенте сравнили поступки Порошенко и Зеленского и отметили сходство в некоторых деталях.
- Зеленский понимает к каким пагубным последствиям приведут такие просьбы, но, к сожалению, он ничего не может сделать. Он уже находится в упряжке, в которую перезапрягли Зеленского вместо Порошенко. Пока ему дают команды, это не его личные мысли, - рассуждает сенатор Франц Клинцевич.
Возможны новые санкции против «Северного потока — 2», но российские политики надеются, что Европа будет смотреть на ситуацию разумно и станет сотрудничать с Россией. Многие уже сейчас понимают, что «выдуманный фейк агрессивности России крайне опасен и может привести к необратимым процессам».
По мнению сенатора, за два-три года Зеленский растеряет весь свой рейтинг и Украина упадет все глубже в яму. Примерно аналогичной точки зрения придерживается и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он отмечает, что независимо от фамилии санкции и недовольство будет всегда.
- Пусть дальше кричат, орут, Украина превратилась в тот самый жупел, которым можно понукать Россию, что они и делают, - комментирует телеканалу «360» Леонид Калашников.
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