Российские туристы предпочитают летать в Таиланд, Турцию и Германию

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-21T14:15:07+03:00

Ассоциация туроператоров выяснила, в каких странах были наши соотечественники в этом году

Изменить размер текста: A A

Российские туристы стали чаще выбираться за пределы родного государства. Такие выводы сделали специалисты ассоциации туроператоров России, сравнив турпоток первого квартала 2019 с прошлогодними показателями. Выяснилось, что за это время россияне покидали страну на 8,2% чаще.

Соотечественники выбрали для посещения 175 стран, о чем свидетельствуют данные погранслужбы ФСБ РФ. Самыми популярными направлениями стали Таиланд, Турция и Германия. Туда было совершено 515, 361 и 340 тысяч поездок соответственно. В топ-10 популярных среди туристов стран вошли Италия, ОАЭ, Чехия, Франция, Индия, Вьетнам, Испания.

Больше чем на 40% возрос интерес к Турции и Кубе. Больше 20% к Бельгии и Шри-Ланке. А вот перестали пользоваться популярностью Чехия, Норвегия и Австрия. Судя по количеству поездок интерес к культуре этих стран снизился.

В топ-10 по посещаемости российскими туристами вошли страны Европы и Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU