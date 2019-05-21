Предложение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии рассмотрят 27 мая

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-21T14:48:17+03:00

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Оппозиционные партии Австрии внесут на рассмотрение предложение о вынесении вотума недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу на экстренном заседании, проведение которого назначено Национальным советом страны на 27 мая. Об этом сообщил первый председатель нижнего парламента республики Вольфганг Соботка.

Напомним, за неделю до выборов в Европарламент, которые должны состоятся 26 мая, в немецких СМИ было опубликована видеозапись с лидером Австрийской партии свободы и вице-канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе, где он говорит о приобретении медиа-активов для влияния на выборы с некой «россиянкой».

Как сообщал ранее сайт kp.ru после скандального видео австрийский вице-канцлер подал в отставку, а все министры из Австрийской партии свободы выйдут из правительства. В свою очередь Курц выступил с предложением об отставке главы МВД Херберта Кикля.

ИСТОЧНИК KP.RU