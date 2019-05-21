Служба занятости начнет оказывать услуги в дистанционной форме

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-21T14:47:51+03:00

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В Министерстве труда намерены подготовить новые стандарты по оказанию услуг служб занятости населения в дистанционной форме. В ведомстве хотят использовать существующий портал по поиску вакансий "Работа в России". Об этом заявил заместитель главы минтруда и соцзащиты Всеволод Вуколов на круглом столе "Современные стандарты работы служб занятости".

"Дистанционные услуги органов служб занятости. Я здесь сказал, что в рамках [портала] "Работа в России" будут такие стандарты создаваться для того, чтобы человек лишний раз не ходил по каким-то формальным поводам", - приводит слова чиновника ТАСС.

Пока же услуги по поиску работы и информировании о имеющихся вакансиях на рынке труда оказываются только при личном обращении в центры занятости. Тоже самое касается профессиональной переподготовке и повышения квалификации временно безработных.

Сайт kp.ru писал, что только 40% россиян довольны работой службы занятости населения.Остальные жалуются, что трудно найти подходящие вакансии или высокооплачиваемую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU