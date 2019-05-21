Служба занятости начнет оказывать услуги в дистанционной форме
В Министерстве труда намерены подготовить новые стандарты по оказанию услуг служб занятости населения в дистанционной форме. В ведомстве хотят использовать существующий портал по поиску вакансий "Работа в России". Об этом заявил заместитель главы минтруда и соцзащиты Всеволод Вуколов на круглом столе "Современные стандарты работы служб занятости".
"Дистанционные услуги органов служб занятости. Я здесь сказал, что в рамках [портала] "Работа в России" будут такие стандарты создаваться для того, чтобы человек лишний раз не ходил по каким-то формальным поводам", - приводит слова чиновника ТАСС.
Пока же услуги по поиску работы и информировании о имеющихся вакансиях на рынке труда оказываются только при личном обращении в центры занятости. Тоже самое касается профессиональной переподготовке и повышения квалификации временно безработных.
Сайт kp.ru писал, что только 40% россиян довольны работой службы занятости населения.Остальные жалуются, что трудно найти подходящие вакансии или высокооплачиваемую работу.
ИСТОЧНИК KP.RU