Google: обновления для устройств Huawei будут доступны 90 дней
В корпорации Google сообщили, что обновления программного обеспечения и поддержание безопасности для устройств Huawei будут доступны 90 дней, отметив, что такое решение компании будет отвечать интересам всех сторон.
Обновления телефонов и поддержание их безопасности отвечает интересам всех сторон. Эта временная лицензия позволяет нам продолжать осуществление обновлений программного обеспечения и системы безопасности для существующих моделей в течение следующих 90 дней», - процитировал телеканал CNBC заявлении официального представителя Google.
Напомним, ранее после внесения властями Соединённых Штатов Huawei в черный список, Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией, оставив ее без доступа к программам и обновлениями программного обеспечения. К Google присоединились Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.
Позже Вашингтон принял решение о выдачи временной трехмесячной лицензии на реализацию Huawei своей деятельности на территории страны.
ИСТОЧНИК KP.RU