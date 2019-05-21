Google: обновления для устройств Huawei будут доступны 90 дней

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-21T15:01:08+03:00

В американской корпорации заявили, что принятое решение отвечает интересам всех сторон

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В корпорации Google сообщили, что обновления программного обеспечения и поддержание безопасности для устройств Huawei будут доступны 90 дней, отметив, что такое решение компании будет отвечать интересам всех сторон.

Обновления телефонов и поддержание их безопасности отвечает интересам всех сторон. Эта временная лицензия позволяет нам продолжать осуществление обновлений программного обеспечения и системы безопасности для существующих моделей в течение следующих 90 дней», - процитировал телеканал CNBC заявлении официального представителя Google.

Напомним, ранее после внесения властями Соединённых Штатов Huawei в черный список, Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией, оставив ее без доступа к программам и обновлениями программного обеспечения. К Google присоединились Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Позже Вашингтон принял решение о выдачи временной трехмесячной лицензии на реализацию Huawei своей деятельности на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU