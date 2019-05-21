2019-05-21T15:01:08+03:00
В мире

Google: обновления для устройств Huawei будут доступны 90 дней

В американской корпорации заявили, что принятое решение отвечает интересам всех сторон
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Google: обновления для устройств Huawei будут доступны 90 днейGoogle: обновления для устройств Huawei будут доступны 90 днейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В корпорации Google сообщили, что обновления программного обеспечения и поддержание безопасности для устройств Huawei будут доступны 90 дней, отметив, что такое решение компании будет отвечать интересам всех сторон.

Обновления телефонов и поддержание их безопасности отвечает интересам всех сторон. Эта временная лицензия позволяет нам продолжать осуществление обновлений программного обеспечения и системы безопасности для существующих моделей в течение следующих 90 дней», - процитировал телеканал CNBC заявлении официального представителя Google.

Напомним, ранее после внесения властями Соединённых Штатов Huawei в черный список, Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией, оставив ее без доступа к программам и обновлениями программного обеспечения. К Google присоединились Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Позже Вашингтон принял решение о выдачи временной трехмесячной лицензии на реализацию Huawei своей деятельности на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Абхазии: действия лидеров оппозиции говорят о попытках захвата власти
Предложение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии рассмотрят 27 мая
Служба занятости начнет оказывать услуги в дистанционной форме
Эксперт прокомментировал заявление США о введении санкций против «Северного потока - 2»
Российские туристы предпочитают летать в Таиланд, Турцию и Германию
Вся "Игра престолов" за полторы минуты: фанаты собрали по секунде с каждого эпизода
В парламенте отметили сходство поступков Зеленского и Порошенко
В Госдуме приняли закон о праве родных посещать больных в реанимации
Эксперт спрогнозировал реакцию США на призыв Зеленского усилить санкции против РФ
Самокрутками балуются 7% российских курильщиков
В Huawei заявили, что временная лицензия на деятельность в США не имеет большого значения
Досрочные выборы в украинскую Раду пройдут 21 июля
Боевики за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в Сирии
Суд лишил водительских прав сына Игоря Талькова
В Кремле не исключили, что Путин проведет отпускные дни с Шойгу в Туве
Кремль: Путин будет рад провести встречу с Трампом на саммите G20
"Яндекс" выяснил, в каких городах выгоднее есть окрошку
Только 40% россиян довольны работой службы занятости населения
"Новизной это не блещет!": В Кремле прокомментировали призыв Зеленского усилить санкции против России
Посол Венесуэлы в РФ: О размещении российской военной базы речи не идёт
Зеленский вызвал главу Минобороны Украины в свою администрацию
Большинство россиян считают, что причиной трагедии в аэропорту Шереметьево стала трагическая случайность