2019-05-21T15:26:49+03:00
Происшествия

Дело Абызова: суд продлил срок задержания предполагаемым соучастникам

Пелипасов, Ильичев и Русаков останутся под стражей до 25 июля
Григорий ЛЕОРДА
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Абызов, по версии следствия, украл у государства 4 миллиарда.Абызов, по версии следствия, украл у государства 4 миллиарда.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Басманный суд Москвы продлил срок ареста трем фигурантам уголовного дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Речь идет о замгендиректоре ООО "Ру-ком" Максиме Русакове,председателе совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александре Пелипасове и экс-гендиректоре ОАО "Региональные электрические сети" Сергее Ильичеве. Каждый из них останется под стражей до 25 июля.

Напомним, экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызов подозревают в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.

По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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