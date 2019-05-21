Джордж Мартин рассказал о финале "Песни Льда и Пламени"

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-21T15:31:04+03:00

Создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс были вынуждены уместить сюжет заключительного сезона в шесть серий Фото: кадр с видео

Писатель заявил, что не уверен, что финал цикла романов будет таким же, как в сериале "Игра престолов"

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Автор цикла романов "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин не уверен, что последние книги серии будут повторять сюжет последнего сезона сериала "Игра престолов".

"Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет", - написал Мартин в своем блоге.

По словам писателя, работа над двумя последними книгами серии ведется в отличных от создания сериала условиях; создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс были вынуждены уместить сюжет заключительного сезона в шесть серий. Мартин также отметил, что готов добавить "больше страниц, глав и сцен" в книги в случае необходимости.

В заключение Мартин подчеркнул, что читатели и поклонники саги после прочтения новых книг смогут самостоятельно решить, какой конец истории считать "реальным".

Сайт kp.ru ранее сообщал о выходе на экраны заключительной серии "Игры престолов". Стоит отметить, что последний сезон саги подвергся критике фанатов: петицию с требованием переснять его подписали более миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU