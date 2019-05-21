"Булгаковский знак" в Москве возьмут под круглосуточную охрану
Мистика Патриарших прудов, где начинается действие знаменитого романа Михаила Булгакова, надоела администрации музея-театра "Булгаковский дом". С 2012 года установленный здесь знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" пропадал семь раз. Последний инцидент случился в понедельник, 20 мая. Чтобы исключить повторения случая исполнительный директор музея-театра Наталья Склярова предлагает взять знак под постоянное наблюдение.
"Либо к концу этой, либо к концу следующей недели, когда знак будет возвращен на свое место, мы предпримем дополнительные меры безопасности. Они сейчас разрабатываются совместно с органами полиции. Вероятно, одной из таких мер будет установка дополнительных камер, чтобы знак находился под постоянным наблюдением", - сказала Склярова агентству ТАСС.
О каждом похищении знака администрация музея сообщает в полицию. Так случилось и в последний раз. Найти злоумышленников ни разу не удавалось.
ИСТОЧНИК KP.RU