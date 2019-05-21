«Просто дурак и идиот»: польский активист о запрете песни «Темная ночь»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-21T15:57:42+03:00

Ежи Тфц утверждает, что в его стране не запрещены никакие песни, просто все боятся провокаций [видео]

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Известный польский активист Ежи Тыц уверен, что в его стране не запрещены никакие песни, а история с запретом «Темной ночи» указывает на то, что все боятся провокаций.

Громкий инцидент в Музее Второй мировой войны в Гданьске произошел накануне. Директор музея запретил исполнителю Петру Косевскому и его коллегам исполнить знаменитую песню. Это сразу же вызвало волну гнева в соцсетях.

- Директор музея назначен на этот пост партией «Право и справедливость», которая правит в Польше. Видимо Навроцкий хотел еще больше понравится своим начальникам. В итоге многие люди писали, что он просто дурак и идиот, ничего не знает и не должен занимать такой высокий пост. Естественно, руководитель стал оправдываться, что просто не узнал песню и ему показалось, что готовится провокация. Понимаете? Все боятся провокаций, - комментирует ФАН Глава общественной организации «Курск» Ежи Тыц.

Сайт kp.ru писал, что скандал грянул во время исполнения любимой песни военных лет «Темная ночь». Директор музея Карол Навроцкий потребовал прекратить петь, назвав ее «большевистской» и запрещенной к исполнению. Двойной абсурд в том, что звучала она в таком-то месте! Музыканты возмутились и тогда их просто выставили вон.

Песня Темная ночь на польском языке.

- Он приказал нам собраться и покинуть территорию музея. Мы были шокированы таким вульгарным поведением в учреждении культуры. Довели нас до слез. Печаль, бессилие и страх…», - подытожил Косевский (подробности)

Марк Бернес исполняет песню Темная ночь .

ИСТОЧНИК KP.RU