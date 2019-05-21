Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-21T15:57:51+03:00

Президент республики заявил, что речь идет о "мирном решении, основанном на свободном избирательном процессе, демократическом и конституционном"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести в досрочные выборы в Национальную ассамблею (парламент) республики. Об этом сообщает венесуэльский телеканал VTV.

"Давайте проведем досрочные выборы в Национальную ассамблею, чтобы увидеть, за кого проголосует народ, кто победит", - передает телеканал слова Мадуро. Президент республики добавил, что речь идет о "мирном решении, основанном на свободном избирательном процессе, демократическом и конституционном". Дату возможного проведения голосования Мадуро не назвал.

Согласно законам Венесуэлы, следующие выборы в однопалатный парламент республики должны состояться в 2021 году. Ранее Мадуро уже предлагал провести выборы в парламент, контролируемый в настоящий момент оппозицией.

Политический кризис в Венесуэле обострился в январе этого года, когда спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, сославшись на конституцию республики, провозгласил себя президентом. В качестве главы государства его признали США, ряд стран Евросоюза и Южной Америки. О поддержке Мадуро, в свою очередь, заявили Россия, Китай и Турция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU