Американские истребители сопровождали российские ракетоносцы над Арктикой

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-21T16:10:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Истребители F-22 Военно-воздушных сил Соединённых Штатов США на некоторых участках маршрута сопровождали четыре российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, которые осуществляли плановый наблюдательный полет над побережьями Аляски и Алеутских островов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов», - сказано в заявлении ведомства.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что два американских истребителя F-22 в течение 40 минут сопровождали российские Ту-95МС, которые также осуществляли плановый полет над Арктикой.

Российские самолеты дальней авиации совершают регулярные полеты над нейтральными водами Тихого океана, Арктики, Атлантики и Черного моря. Во вторник. 21 мая, стратегические ракетоносцы провели в воздухе более 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU