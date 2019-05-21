2019-05-21T16:21:56+03:00
Общество

Россияне начали продавать свои смартфоны Huawei

Сообщается, что количество объявлений о продаже гаджетов китайской компании на сервисе "Юла" увеличилось на 11%
Александр ДЖУМАЕВ
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На фоне последних событий, связанных с китайской компанией Huawei, российские владельцы гаджетов китайского бренда стали чаще продавать ихНа фоне последних событий, связанных с китайской компанией Huawei, российские владельцы гаджетов китайского бренда стали чаще продавать ихФото: REUTERS
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На фоне последних событий, связанных с китайской компанией Huawei, российские владельцы гаджетов китайского бренда стали чаще продавать их. Об этом говорится в сообщении сервиса бесплатных объявлений "Юла".

По данным сервиса, за последние сутки количество соответствующих объявлений увеличилось на 11%, при этом продажи гаджетов китайского бренда остались на прежнем уровне. Количество запросов объявлений о продаже устройств Huawei, в свою очередь, снизилось на 7%.

По данным "Юлы", самыми популярными смартфонами бренда среди последних моделей являются Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate. Модель Honor, на которую приходится около 60% поисков, стали искать реже на 6,5%.

Ранее сайт kp.ru сообщал о решении Google и ряда крупных IT-компаний приостановить сотрудничество с Huawei. Впоследствии министерство торговли США отменило ограничение на деятельность китайской компании в стране, а также выдало ей временную лицензию для продолжения обслуживания смартфонов Huawei в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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