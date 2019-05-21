2019-05-21T16:37:11+03:00
В мире

В доме певицы Ареты Франклин нашли три завещания

Документы были составлены певицей в 2014 и 2018 годах
Александр ДЖУМАЕВ
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Американская певица Арета ФранклинАмериканская певица Арета ФранклинФото: REUTERS
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В Детройте в доме певицы Ареты Франклин, скончавшейся в 2018 году, обнаружили три завещания, составленных при жизни. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам адвоката Дэвида Беннета, представлявшего интересы певицы в течение более 40 лет, два завещания были написаны в 2018 году, а еще одно - в 2014 году. Последнее завещание было найдено в дневнике, спрятанном в подушках дивана в гостиной.

Слушания по определению подлинности документов пройдут 12 июня. Согласно завещанию Франклин, все ее имущество должно перейти ее детям.

Американская певица Арета Франклин, которую называют королевой соула, скончалась в прошлом году на 77-м году жизни. Причиной смерти певицы стал рак поджелудочной железы, диагностированный врачами еще в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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