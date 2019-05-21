Ученица французской школы в Москве изрезала и искусала школьника: мальчик в больнице

СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-21T16:58:06+03:00

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Ученик 6 класса попал в Детскую поликлинику Москвы № 11 с множественными резаными ранениями после ссоры со своей 14-летней подругой, у которой в руках был перочинный ножик.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», в Детскую городскую поликлинику № 11 поступил 13-летний мальчик, у которого были обнаружены множественные резаные раны, следы укусов, а также множественные ссадины.

По словам отца раненого мальчика, его сын гулял со своей подружкой - ученицей 8 класса Французской школы. У детей произошел конфликт, из-за того, что школьник отобрал у девочки перочинный ножик, после чего та, забрав обратно нож, начала размахивать руками и кусаться. В результате чего мальчик и получил телесные повреждения.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как 14-летний мальчик попал в реанимацию после ссоры со своей подругой. Тогда семиклассница, обидевшись на друга схватила со стола нож и ударила мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU