Грузия планирует продолжать замену советского вооружения на оружие производства стран НАТО

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-21T17:14:28+03:00

Как заявил министр обороны страны Леван Изория, Тбилиси планирует, в частности, приобрести системы ПВО, артиллерийские установки, системы контрмобильности и разведки

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Министерство обороны Грузии планирует продолжать закупку вооружения производства стран НАТО с целью замены оружия советского производства, состоящего на вооружении армии страны. Об этом в ходе праздничного приема в посольстве Грузии в Вашингтоне в честь 28-летия со дня восстановления независимости заявил министр обороны страны Леван Изория.

"Стратегия наших закупок подразумевает покупку систем воздушной обороны, артиллерии, контрмобильности и разведки", - приводит ТАСС слова министра. При этом Изория не уточнил, какие виды оружия будет закупать Тбилиси в ближайшем будущем.

Сообщается, что прошлом году грузинские власти приобрели в США 410 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 72 командно-пусковые установки для них. Сумма сделки составила 75 миллионов долларов США. Годом ранее Тбилиси также начал замену ручных пулеметов РПК советского производства на американские М240.

ИСТОЧНИК KP.RU