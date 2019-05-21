В Госдуме предложили выплачивать компенсации за отсутствие мест в детсадах
Председатель комитета Государственной думы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила выплачивать компенсации в размере прожиточного минимума родителям детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не досталось место в государственных яслях и детских садах.
В предложении депутата устанавливается, что родителям и законным представителям «детей в возрасте от полутора до трех лет, поставленных на учет в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации (…), но не получивших место в дошкольной образовательной организации по причине отсутствия такого места, осуществляется компенсационная выплата в размере прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением компенсационной выплаты».
Накануне, в минувший понедельник, 20 мая, Плетнева раскритиковала российскую молодежь. По ее словам, современные молодожены устраивают свадьбы только ради праздника без ответственности за будущее, что говорит об отсутствии у них воспитания.
ИСТОЧНИК KP.RU