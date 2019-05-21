2019-05-21T17:26:16+03:00
В мире

Зеленский предложил согражданам не обращаться к нему по имени и отчеству

Президент Украины попросил называть себя просто Владимиром
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации предложил согражданам не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть по имени - Владимиром.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - приводит слова Зеленского агентство "Укринформ".

В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского. В своей речи новый президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов, а также призвал принять законы об отмене депутатской неприкосновенности и уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В ходе торжественной церемонии Зеленский также обратился к жителям Донбасса. Новый президент Украины, говоря об этом вопросе, призвал народ сохранять единство страны.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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