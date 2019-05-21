Зеленский предложил согражданам не обращаться к нему по имени и отчеству
Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации предложил согражданам не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть по имени - Владимиром.
"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - приводит слова Зеленского агентство "Укринформ".
В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского. В своей речи новый президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов, а также призвал принять законы об отмене депутатской неприкосновенности и уголовной ответственности за незаконное обогащение.
В ходе торжественной церемонии Зеленский также обратился к жителям Донбасса. Новый президент Украины, говоря об этом вопросе, призвал народ сохранять единство страны.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU