2019-05-21T18:14:30+03:00
В мире

ООН: С 2015 года Венесуэлу покинули около 3 миллионов человек

Сообщается, что порядка 460 тысяч венесуэльцев подали официальные ходатайства о предоставлении им статуса беженца в соседних южноамериканских странах
Александр ДЖУМАЕВ
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По данным ООН, 460 тысяч венесуэльцев обратились к властям соседних южноамериканских стран с просьбой о получении статуса беженцаПо данным ООН, 460 тысяч венесуэльцев обратились к властям соседних южноамериканских стран с просьбой о получении статуса беженцаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние четыре года Венесуэлу покинули около трех миллионов человек. Об этом заявила представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Троссель.

По данным ООН, 460 тысяч венесуэльцев обратились к властям соседних южноамериканских стран с просьбой о получении статуса беженца. Троссель подчеркнула, что на фоне политического кризиса Боливарианскую Республику ежедневно покидают от 3 до 5 тысяч человек.

Политический кризис в Венесуэле обострился в январе этого года, когда спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, сославшись на конституцию республики, провозгласил себя президентом. В качестве главы государства его признали США, ряд стран Евросоюза и Южной Америки. О поддержке Мадуро, в свою очередь, заявили Россия, Китай, Иран, Турция и ряд других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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