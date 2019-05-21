ООН: С 2015 года Венесуэлу покинули около 3 миллионов человек
За последние четыре года Венесуэлу покинули около трех миллионов человек. Об этом заявила представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Троссель.
По данным ООН, 460 тысяч венесуэльцев обратились к властям соседних южноамериканских стран с просьбой о получении статуса беженца. Троссель подчеркнула, что на фоне политического кризиса Боливарианскую Республику ежедневно покидают от 3 до 5 тысяч человек.
Политический кризис в Венесуэле обострился в январе этого года, когда спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, сославшись на конституцию республики, провозгласил себя президентом. В качестве главы государства его признали США, ряд стран Евросоюза и Южной Америки. О поддержке Мадуро, в свою очередь, заявили Россия, Китай, Иран, Турция и ряд других стран.
ИСТОЧНИК KP.RU