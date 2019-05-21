«Родники Алтая» - настоящий праздник для всех

СЕГОДНЯ 18:17 2019-05-21T18:17:05+03:00

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Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин посетил площадку, на которой пройдет фестиваль, ознакомился с ходом подготовительных работ и провел заседание оргкомитета «Родников Алтая».

-В этом году «Родники» пройдут в 15-й раз, это своеобразный юбилей. И с каждым годом число участников фестиваля растет, он привлекает все больше жителей и гостей региона. Это важно для Горного Алтая, на территории которого проживают представители порядка 90 народов, у каждого из которых свои традиции и культура, - сказал Олег Хорохордин.

Он напомнил, что этот фестиваль, наряду с межрегиональным праздником алтайского народа – Эл Ойыном, является важнейшим мероприятием в культурной жизни республики, где собираются вместе представители разных национальностей, происходит культурное взаимодействие, взаимное духовное обогащение.

-Давайте приложим максимум усилий для того, чтобы фестиваль стал настоящим праздником для всех, - отметил Олег Хорохордин.

По поручению главы региона особое внимание будет уделено обеспечению безопасности гостей и участников фестиваля. Территория будет заблаговременно обработана препаратами против клещей. Специалисты тщательно проверят качество питьевой воды. А во время праздника будут дежурить пожарные и медицинские бригады.

Министр культуры региона Ольга Антарадонова сообщила, что в этом году праздник посвящается Году театра. Запланированы вечер встречи и парад делегаций муниципальных образований республики Алтай, а также гостей фестиваля, театрализованное представление, посвященное Году театра в России. Состоятся конкурсы гармонистов и частушечников, горниц, а также мастеров народных художественных промыслов и ремесел.

Будет работать выставочно-игровая площадка «Литературный перекресток», пройдут народные спортивные игры, мастер-классы по видам русского народного творчества. Также запланированы праздничные концерты и экскурсия в село Верх-Уймон.

Председатель республиканского комитета по физической культуре и спорту Заури Казакпаев сообщил, что на фестивале запланированы соревнования среди городошников, и гиревиков. Все желающие смогут принять участие в армрестлинге, перетягивании каната, бое подушками стоя на бревне, масс-рестлинге и волейболе.

СПРАВКА

Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая» проходит раз в два года, чередуясь с праздником алтайского народа Эл Ойын.

Предыдущий фестиваль «Родники Алтая» проходил в 2017 году на территории центральной усадьбы Катунского биосферного заповедника в Усть-Коксе и вошел в Национальный календарь событий 2017 года в числе 200 лучших проектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU