Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого полевого командира из "Джебхат ан-Нусры"*

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-21T18:29:29+03:00

47-летний сириец получил временное разрешение на пребывание в королевстве с 2014 года

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В Нидерландах полиция арестовала предполагаемого командира батальона террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Об этом сообщает пресс-служба полиции королевства.

"Полиция во вторник арестовала 47-летнего гражданина Сирии в городе Капелле в Нидерландах по подозрению в совершении военных преступлений и актов терроризма в Сирии", - говорится в сообщении.

В доме арестованного, известного под именем Абу Худер, был проведен обыск. Одновременно оперативные мероприятия прошли шести домах предполагаемых членов его батальона в Германии и в доме жителя нидерландского города Эде, которого подозревают в контактах с Абу Худером.

Сообщается, что Абу Худер поселился в Нидерландах в 2014 году после того, как получил временное разрешение на пребывание в королевстве как беженец. В поле зрения правоохранительных органов сириец попал после того, как полиция Германии получила информацию о его деятельности от свидетелей.

В настоящий момент Абу Худер находится под стражей. В пятницу он предстанет перед следственным судьей окружного суда в Гааге.

* "Джебхат ан-Нусра" - террористическая организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU