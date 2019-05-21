Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-21T18:41:16+03:00

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Во вторник, 21 мая, после открытия торгов индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов. Это новый исторический максимум для крупнейшего российского биржевого холдинга.

Индикатор вырос на 1,1% пунктов и поднялся до отметки 2600,05 пункта. К 13:38 индекс повышался на 1,51%, достигая 2610 пунктов.

Такие показатели были достигнуты на фоне роста бумаг «Газпрома», которые 21 мая дорожали на 3,25%, продаваясь за 207,33 рубля. Такие показатели являются максимумом с июля 2011 года.

Что касается индекса РТС, то он поднялся на 0,8%, до 1267,16 пункта.

В конце января этого года сайт kp.ru рассказывал об историческом максимуме для российского биржевого холдинга, когда после открытия торгов индекс Мосбиржи превысил показатель 2500 пунктов и поднялся до отметки 2502,73 пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU