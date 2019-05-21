2019-05-21T20:55:26+03:00
Общество

Умер Александр Поклад - военный журналист, совершивший более 50 командировок в горячие точки

Журналисту было 59 лет
Александр ДЖУМАЕВ
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Во Владимире умер военный журналист Александр ПокладВо Владимире умер военный журналист Александр ПокладФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Во Владимире умер военный журналист Александр Поклад, совершивший за свою карьеру более 50 командировок. Об этом сообщила главный редактор сайта "ТВ Миг", где работал Поклад, Светлана Васкес Кремадес.

"Пришла очень печальная новость, что несколько часов назад в реанимации одной из владимирских городских больниц умер известный российский журналист Александр Поклад. Царствие небесное, Саша. Ты был лучшим", - написала она.

Александр Поклад родился в 1959 году в Москве. В 1981 году он окончил факультет международной журналистики МГИМО, после чего работал в посольстве СССР в Уганде. В дальнейшем Поклад работал корреспондентом программы "Время" и ТСН, специальным корреспондентом программы "Итоги", ведущим службы новостей "Радио России", сотрудником пресс-службы президента РФ.

За свою карьеру Поклад 11 раз побывал в Чечне, а также освещал военные действия в в Абхазии, Танзании, Таджикистане, Ираке. С 2010 года журналист проживал во Владимире

ИСТОЧНИК KP.RU

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