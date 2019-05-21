Данные 49 миллионов пользователей Instagram попали в Сеть

СЕГОДНЯ 21:32 2019-05-21T21:32:34+03:00

По имеющимся данным, в базе данных оказались фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и электронные адреса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По имеющимся данным, в базе данных оказались фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и электронные адреса

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Личные данные 49 миллионов пользователей Instagram, в том числе учетных записей, принадлежащих знаменитостям и известным брендам, были размещены в открытом доступе в Интернете. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой на сведения, полученные от индийского эксперта в области безопасности в Сети Анурага Сена.

По данным эксперта, база данных была размещена одним из индийских маркетинговых агентств, которое специализируется на продвижении на рынок товаров при помощи инфлюенсеров - знаменитостей, способных оказывать влияние на потенциальных потребителей этих товаров. База была размещена на облачном сервисе Amazon; в течение некоторого времени доступ к ней можно было получить без пароля.

Среди размещенной информации были фотографии владельцев учетных записей, их номера телефонов и данные электронной почте. Отмечается, что количество данных в базе постоянно возрастало.

Представитель компании Facebook, в свою очередь, заявил о том, что эксперты в настоящий момент занимается изучением этой проблемы. "Мы также пытаемся выяснить, откуда появились эти данные и как они стали общедоступными", - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU