Все пассажиры поездов, застрявших в московском метро, были эвакуированы
Пассажиры трех поездов, застрявших на Большой кольцевой линии московского метро, были эвакуированы. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба столичной подземки.
Ранее сообщалось, что в трех поездах, застрявших между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" находились более тысячи человек. Эвакуация проводилась с помощью исправного поезда, через который пассажиров отправляли на близлежащую станцию.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро между станциями "Парк Победы" и "Савеловская" было остановлено после того, как на линии застрял поезд. Также были закрыты для входа пассажиров станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха".
Пассажиры также сообщали о задымлении в остановившемся поезде. Эта информация позже была опровергнута.
Пассажиров эвакуировали из остановившегося состава в метро.
ИСТОЧНИК KP.RU