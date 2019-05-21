Все пассажиры поездов, застрявших в московском метро, были эвакуированы

СЕГОДНЯ 22:00 2019-05-21T22:00:20+03:00

Всего в вагонах находились более тысяч человек

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Пассажиры трех поездов, застрявших на Большой кольцевой линии московского метро, были эвакуированы. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба столичной подземки.

Ранее сообщалось, что в трех поездах, застрявших между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" находились более тысячи человек. Эвакуация проводилась с помощью исправного поезда, через который пассажиров отправляли на близлежащую станцию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро между станциями "Парк Победы" и "Савеловская" было остановлено после того, как на линии застрял поезд. Также были закрыты для входа пассажиров станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха".

Пассажиры также сообщали о задымлении в остановившемся поезде. Эта информация позже была опровергнута.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710226" frameborder="0"></iframe> Пассажиров эвакуировали из остановившегося состава в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU