2019-05-21T22:00:20+03:00
Происшествия

Все пассажиры поездов, застрявших в московском метро, были эвакуированы

Всего в вагонах находились более тысяч человек
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пассажиры трех поездов, застрявших на Большой кольцевой линии московского метро, были эвакуированыПассажиры трех поездов, застрявших на Большой кольцевой линии московского метро, были эвакуированыФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Пассажиры трех поездов, застрявших на Большой кольцевой линии московского метро, были эвакуированы. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба столичной подземки.

Ранее сообщалось, что в трех поездах, застрявших между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" находились более тысячи человек. Эвакуация проводилась с помощью исправного поезда, через который пассажиров отправляли на близлежащую станцию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро между станциями "Парк Победы" и "Савеловская" было остановлено после того, как на линии застрял поезд. Также были закрыты для входа пассажиров станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха".

Пассажиры также сообщали о задымлении в остановившемся поезде. Эта информация позже была опровергнута.

Пассажиров эвакуировали из остановившегося состава в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД РФ прокомментировали новые санкции США в отношении российских компаний
Первокусницу МФТИ нашли мертвой у здания общежития
Путин провел телефонный разговор с Меркель и Макроном
В правительстве назвали преждевременной тревогу независимых АЗС о возможном повышении цен на бензин
Данные 49 миллионов пользователей Instagram попали в Сеть
Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум
Умер Александр Поклад - военный журналист, совершивший более 50 командировок в горячие точки
В результате обстрела Алеппо пострадали шесть человек
Зеленский назначил Андрея Богдана на пост главы администрации президента
Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание парламента на 22 мая
В МИД РФ прокомментировали возможность переговоров властей Венесуэлы и оппозиции в Норвегии
Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба Вооруженных сил Украины
В ООН заявили об угрозе начала гражданской войны в Ливии
Мэй пообещала парламенту Британии голосование о повторном референдуме по Brexit
Главный онколог Минздрава рассказал о еде и привычках, повышающих риск рака
Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд
Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого полевого командира из "Джебхат ан-Нусры"*
США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России
«Родники Алтая» - настоящий праздник для всех
ООН: С 2015 года Венесуэлу покинули около 3 миллионов человек
Huawei намерен вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года
Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля
В Латвии бывший чиновник получил штраф за издание газеты на русском языке