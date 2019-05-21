2019-05-21T22:15:39+03:00
Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель и Макроном

В ходе беседы лидеры России, Германии и Франции обсудили ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

В рамках обсуждения данной темы Путин подчеркнул важность выполнения Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины. Российский лидер также прокомментировал принятие украинским парламентом закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"; по словам президента, он является дискрминационным.

В ходе разговора лидеры также обсудили конфликт в Сирии и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. В частности, Путин отметил важность предпринимаемых совместно с Турцией мер по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы, а также необходимость сохранения Совместного Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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