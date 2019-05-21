2019-05-22T00:04:24+03:00
Спорт

Будет славная битва. Россия сыграет против США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Это стало известно после завершения всех поединков группового турнира [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России ждет битвы в четвертьфинале чемпионата мира 2019.Сборная России ждет битвы в четвертьфинале чемпионата мира 2019.Фото: REUTERS
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Хоккеисты сборной России уверенно завершили групповой этап чемпионата мира 2019 победой над командой Швеции со счетом 7:4. И после окончания этой игры и встречи США - Канада стал известен соперник наших в первом раунде плей-офф турнира. Итак, в четвертьфинале сборная России сыграет против команды США.

Все дело в том, что сборная США проиграла со счетом 0:3 команде Канады свой последний матч на групповом этапе турнира и заняла лишь четвертое место в группе "А" чемпионата мира по хоккею. А россияне же стали первыми в группе "В". Таким образом, команда Германии благодаря сенсационной победе днем 21 мая избежала матча против сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Матч Россия - США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 состоится 23 мая. Нашим нужно побеждать, чтобы пройти в полуфинал турнира.

Составы всех четвертьфинальных пар таковы:

Россия - США

Чехия - Германия

Финляндия - Швеция

Канада - Швейцария.

Швеция - Россия - 4:7 21 мая 2019. Видеообзор матча.Видео всех заброшенных шайб матча Швеция - Россия 4:7 ЧМ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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