Будет славная битва. Россия сыграет против США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России уверенно завершили групповой этап чемпионата мира 2019 победой над командой Швеции со счетом 7:4. И после окончания этой игры и встречи США - Канада стал известен соперник наших в первом раунде плей-офф турнира. Итак, в четвертьфинале сборная России сыграет против команды США.
Все дело в том, что сборная США проиграла со счетом 0:3 команде Канады свой последний матч на групповом этапе турнира и заняла лишь четвертое место в группе "А" чемпионата мира по хоккею. А россияне же стали первыми в группе "В". Таким образом, команда Германии благодаря сенсационной победе днем 21 мая избежала матча против сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Матч Россия - США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 состоится 23 мая. Нашим нужно побеждать, чтобы пройти в полуфинал турнира.
Составы всех четвертьфинальных пар таковы:
Россия - США
Чехия - Германия
Финляндия - Швеция
Канада - Швейцария.
Швеция - Россия - 4:7 21 мая 2019. Видеообзор матча.Видео всех заброшенных шайб матча Швеция - Россия 4:7 ЧМ-2019
ИСТОЧНИК KP.RU