2019-05-21T23:53:55+03:00
Общество

Австралиец нашел полуторакилограммовый самородок рядом с шахтой по добыче золота

Теперь многие жители зеленого континента устремились на поиски драгоценного металла
Елена АКИМОВА
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Австралией нашел полуторакилограммовый самородок, который оценили в сто тысяч долларовАвстралией нашел полуторакилограммовый самородок, который оценили в сто тысяч долларов
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Удача улыбнулась жителю Австралии. Мужчина нашел крупный камень неподалеку от шахты, где раньше добывали золото. Что-то толкнуло его присмотреться к находке повнимательнее, протереть ее от пыли и вот уже в руках не просто серый булыжник, а самородок.

Оказалось, что камень не что иное, как драгоценный металл. Стоимость находки оценивают в сто тысяч австралийских долларов, это примерно четыре с половиной миллиона рублей. А вот имя счастливца держат в тайне, очевидно, чтобы не было проблем с нечистыми на руку жителями.

История везения вызвала в стране настоящую «золоту лихорадку». Известно, что свой клад мужчина отыскал недалеко от города Калгурли. Теперь туда устремились многие жители континента в надежде, что судьба улыбнется и им, сообщает Пятый канал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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