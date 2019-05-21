Меркель и Макрон высказались за скорое решение вопросов о членстве РФ в Совете Европы

21 Май 23:59 2019-05-22T00:00:53+03:00

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Важно решить как можно скорее вопросы полноправного членства России в Совете Европы (СЕ). Об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

Как рассказали в администрации правительства ФРГ, Меркель и Макрон подчеркнули, что место России - в Совете Европы.

"Они указали на важность быстрого решения всех открытых вопросов, чтобы Россия могла быть членом со всем правами и обязанностями", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы канцлера.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас 17 мая сообщил, что на на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это дает россиянам право обращаться в Европейский суд по правам человека.

Российская делегация покинула ПАСЕ после того, как организация в 2014 году лишила РФ права голоса за то, что Крым вернулся в состав Федерации. В ответ на санкции Москва решила больше не присылать делегации в ПАСЕ. Кроме того, с лета 2017 года Россия больше не платит членские взносы в СЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU