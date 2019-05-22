2019-05-22T00:37:56+03:00
Политика

Минобороны: Боевики в Сирии готовят провокации с химоружием

Террористическая группировка создала специальное "химическое крыло" для инсценировки химической атаки
Юлия ДИВЕЕВА
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В Сирии боевики готовят провокацииВ Сирии боевики готовят провокацииФото: REUTERS
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В Сирии готовится провокация с постановочной химической атакой. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, боевики под руководством террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная на территории РФ) создали специальное "химическое крыло", которое будет заниматься инсценировкой применения химоружия. Его возглавляет Абу Басыр аль-Британни, выходец из связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) террористической группировки "Хуррас ад-Дин".

"Обстановка на юге Идлибской зоны деэскалации осложнена стремлением командования террористической группировки использовать для обострения ситуации сфабрикованные материалы о якобы применении правительственными войсками химического оружия”, - цитирует его слова ТАСС.

По имеющимся у российских военных данным, постановку осуществят в населенном пункте Джарджаназ и городе Серакаб. В этих районах боевики уже собрали группу беженцев. При этом у террористов имеется значительный запас отравляющих веществ, которыми снаряжают боеприпасы для инсценировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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