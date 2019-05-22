Алана Мамаева начала помогать жертвам псевдохирурга Алены Верди

СЕГОДНЯ 00:38 2019-05-22T00:38:51+03:00

Алена Верди до недавнего времени активно оперировала пациентов, теперь она за решеткой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Жена футболиста Павла Мамаева решила помочь женщинам, которые пострадали от рук пластического псевдохирурга из Краснодара Алены Верди.

- Мы решили обратиться к независимым профессионалам. В Краснодаре — замкнутый круг, все друг друга знают. Поэтому решили действовать через Москву, обратились здесь к независимым юристам и адвокатам. Хотим точно знать, что на них никто не окажет давление и их решение будет непредвзято, - заявила телеканалу «360» Алана Мамаева.

Она также рассказала, что успела пообщаться со многими пострадавшими от неудачных пластических операций. Женщины пытались сами обращаться в правоохранительные органы, но никто не обращал внимание на врача, которая делала операции в кладовке съемной квартиры.

-Как только появились камеры, дело тронулось с мертвой точки, начали выплывать новые подробности по делу, появляться новые пострадавшие. А сама Верди до ареста ехидничала. Говорила, что она их не оперировала, они сами придумали, - говорит Мамаева.

Пациентки врача готовы идти до конца, чтобы добиться справедливости и наказать хирурга. В основном жертвы рассказывают, что сами обращались к Верди, в интернете о ней были хорошие отзывы. Ее работа стоила больших денег, а сразу после операций начинались проблемы, но это уже не интересовало врача. Она без зазрения совести выписывала пациентов домой и отказывалась с ними общаться. У одной из женщин, сделавших абдоминопластику, начался некроз тканей, у другой после блефаропластики перестали закрываться глаза, еще одна пациентка говорит, что у нее развилось онкологическое заболевание после подтяжки груди.

Всего больше десяти пострадавших, всех их Алана Мамаева пытается поддержать и помочь. А для одной из жертв даже нашла известного пластического хирурга, который бесплатно поможет устранить все проблемы, но для этого нужно провести несколько операций.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700291" frameborder="0"></iframe> Шокирующая пластическая операция от Алены Верди.

ИСТОЧНИК KP.RU