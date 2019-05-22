2019-05-22T00:58:07+03:00
В мире

В Нигерии 26 человек были убиты во время нападения бандитов

Дружинники одной из общин вступили в бой с преступниками
Юлия ДИВЕЕВА
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В Нигерии бандиты напали на земледельцевВ Нигерии бандиты напали на земледельцевФото: REUTERS
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На севере Нигерии в штате Кацина более 26 человек погибли в результате нападения бандитов. Об этом сообщили представители местного самоуправления.

Во вторник преступники на мотоциклах убили 11 человек в общине Сабон-Лайин-Галадима в Фаскари, пять человек были убиты в деревне Мара-Замфарава в Дан-Муса.Также днём по местному времени бандиты напали на земледельцев в районе Бастари в деревне Йар Гамджи. В результате 18 человек погибли, ещё 10 пропали без вести,передает телеканал Channels TV

"В Фаскари, группа Янсакай (дружинников) из деревни Сабон Лайи отправилась в лес, противостояла бандитам со вчерашнего дня и так и не вернулась. Вчера два тела были обнаружены и захоронены сельскими жителями", - рассказал представитель командования полиции штата Кацина Гамбо Исы.

По его словам, поисковая группа обнаружил ещё три тела в лесу в районе Фаскари, а также лагерь бандитов, который они покинули. Иса заверил, что в настоящее время "ведётся расследование", полиция пытается получить дальнейшие сведения об атаках в районах Дан Муса и Бастари.

ИСТОЧНИК KP.RU

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