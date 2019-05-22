Киев задумался о запрете на выезд для трудовых мигрантов
Украина озаботилась вопросом оттока кадров. Это толкнуло политиков внести запрет на трудовую миграцию на законодательном уровне. Недавно инициативная группа так называемых «патриотических сил Украины» представила в Верховную раду законопроект, который предполагает частичный запрет на выдачу загранпаспортов и разрешений на работу за пределами страны. Это поможет остановить поток трудовых мигрантов, которые почти ежедневно уезжают из Украины и оседают в других странах.
В политических кругах отмечают, что подобная практика уже реализуется в некоторых пограничных регионах, но официально этого нет.
- Скорее всего вопрос «гастарбайтеров» на Украине будет полностью отдан на рассмотрение местных властей. Пока предложить достойную зарплату и полное обеспечение на родине украинцам могут лишь единичные структуры, так что многие будут и дальше пользоваться правом безвизового режима с ЕС или въедут в Россию по своим внутренним паспортам, — комментирует ФАН европейский правозащитник Александр Митц.
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ИСТОЧНИК KP.RU