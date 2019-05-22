Киев задумался о запрете на выезд для трудовых мигрантов

СЕГОДНЯ 01:01 2019-05-22T01:01:22+03:00

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Украина озаботилась вопросом оттока кадров. Это толкнуло политиков внести запрет на трудовую миграцию на законодательном уровне. Недавно инициативная группа так называемых «патриотических сил Украины» представила в Верховную раду законопроект, который предполагает частичный запрет на выдачу загранпаспортов и разрешений на работу за пределами страны. Это поможет остановить поток трудовых мигрантов, которые почти ежедневно уезжают из Украины и оседают в других странах.

В политических кругах отмечают, что подобная практика уже реализуется в некоторых пограничных регионах, но официально этого нет.

- Скорее всего вопрос «гастарбайтеров» на Украине будет полностью отдан на рассмотрение местных властей. Пока предложить достойную зарплату и полное обеспечение на родине украинцам могут лишь единичные структуры, так что многие будут и дальше пользоваться правом безвизового режима с ЕС или въедут в Россию по своим внутренним паспортам, — комментирует ФАН европейский правозащитник Александр Митц.

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ИСТОЧНИК KP.RU