Двух российских спортсменок отстранили за допинг
Две российские спортсменки были дисквалифицированы на четыре года за применение запрещенных препаратов. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
Речь идет о россиянке Марии Пономаревой, которая занимается спортивной ходьбой. Все ее результаты с 8 июля 2015 года по 8 марта 2018 года были аннулированы. Она лишилась титула чемпиона Европы среди молодежи-2015. Еще одной дисквалифицированной спортсменкой стала Александра Степанова (спринт).
Комитет РУСАДА признал обоих спортсменок виновными и отлучил от спорта до 2023 года, пишет Утро.ру.
Ранее сайт kp.ru писал, что Государственная Дума приняла по втором чтении законопроект о введении для спортсменов штрафов до 50 тыс. рублей за использование допинга. Такая же санкция будет грозить им за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля, а также за распространение допинга.
ИСТОЧНИК KP.RU