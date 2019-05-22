Двух российских спортсменок отстранили за допинг

СЕГОДНЯ 01:14 2019-05-22T01:14:46+03:00

Двух российских спортсменок дисквалифицировали на четыре года за применение допинга Фото: EAST NEWS

Легкоатлетки дисквалифицированы на четыре года

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Две российские спортсменки были дисквалифицированы на четыре года за применение запрещенных препаратов. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Речь идет о россиянке Марии Пономаревой, которая занимается спортивной ходьбой. Все ее результаты с 8 июля 2015 года по 8 марта 2018 года были аннулированы. Она лишилась титула чемпиона Европы среди молодежи-2015. Еще одной дисквалифицированной спортсменкой стала Александра Степанова (спринт).

Комитет РУСАДА признал обоих спортсменок виновными и отлучил от спорта до 2023 года, пишет Утро.ру.

Ранее сайт kp.ru писал, что Государственная Дума приняла по втором чтении законопроект о введении для спортсменов штрафов до 50 тыс. рублей за использование допинга. Такая же санкция будет грозить им за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля, а также за распространение допинга.

ИСТОЧНИК KP.RU