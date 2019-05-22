Умер изобретатель укладки феном Патрик Алес

СЕГОДНЯ 01:33 2019-05-22T01:33:03+03:00

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Во Франции умер бывший парикмахер-новатор, глава косметической компании Ales Groupe Патрик Алес. Об этом сообщили представители его семьи и компании.

Алес известен как изобретатель известной укладки волос с помощью фена. В 1964 году он придумал сушить влажные волосы феном и одновременной расчесывать и укладывать их, придавая им форму и объем.

Как пишет газета Le Parisien, его клиентками были французская актриса Катрин Денев и супруга американского президента Джона Кеннеди - Жаклин Кеннеди.

"Алес работал с известными личностями и был пионером в создании инновационных концепций ухода за волосами с помощью растительных средств", - отметили в Ales Groupe.

Птарик Алес (настоящее имя Хесус Гонсалес) родился в 1930 году на севере Испании. Когда ему было семь лет, семья переехала жить во Францию, опасаясь гражданской войны. Подростком начал работать курьером в одном из самых модных парижских салонов красоты того времени. Обучался парикмахерскому делу, а в 1965 году смог открыть собственный салон неподалеку от Елисейских полей в центре Парижа.

В начале 70-х Алес основал собственную лабораторию Phytosolba, где начал производить средства по уходу за волосами, продаваемых под брендом Phyto. К 1998 году его компания расширила ассортимент и стала выпускать и натуральную косметику по уходу за кожей. В 2000-х его компания приобрела права на бренды Lierac и Caron.

ИСТОЧНИК KP.RU