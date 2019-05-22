2019-05-22T01:39:05+03:00
Общество

Эксперт рассказал об опасности укусов комаров

Особо стоит опасаться комаров, которые живут в подвалах и на запущенных водоемах
Елена АКИМОВА
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Эксперты указывают на опасность комаров, которые живут в подвалах и на запущенных водоемахЭксперты указывают на опасность комаров, которые живут в подвалах и на запущенных водоемах
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Специалисты предупреждают, что укусы комаров могут быть опасными. Особую опасность несут в себе кровососущие, которые обитают в подвалах, на затхлых и запущенных водоемах. А вот те, что кружатся вокруг человека в парке и лесных массивах могут доставить только раздражение от укуса.

Первые же вполне могут переносить различные инфекции, заражая своих жертв. Заведующий лабораторией охраны природы Московского региона Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы Борис Самойлов предостерег, что в ближайшее время количество комаров будет увеличиваться, а значит, возрастает риск быть укушенным. Пока усилия по осушению подвалов не приносят желаемых результатов.

Кстати, некоторые специалисты даже сравнивают московских подвальных комаров с французскими. А на территории Пятой республики зафиксированы кровососущие, которые являются переносчиком лихорадок Зика, денге и чикунгунья, сообщает Пятый канал.

В связи с большим распространением комаров во Франции Роспотребнадзор даже опубликовал предупреждение для российских туристов, которые собираются посетить страну. Их призвали носить закрытую одежду, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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