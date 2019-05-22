2019-05-22T02:34:33+03:00
Политика

Глава Пентагона заявил, что США не собираются воевать с Ираном

Шанахан отметил, что американские военные уделяют внимание "предотвращению просчетов со стороны" Тегерана
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагон не планирует начинать войну с ИраномПентагон не планирует начинать войну с ИраномФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты не намерены воевать с Ираном. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан после проведения закрытых брифингов для законодателей обеих палат Конгресса.

Он отметил, что Вашингтон будет защищать свои интересы на Ближнем Востоке. На данном этапе американские военные уделяют особое внимание сдерживанию Ирана, передает ТАСС.

"На этом этапе мы уделяем особое внимание предотвращению просчетов со стороны Ирана, мы не хотим эскалации. Речь идет о сдерживании, а не о войне. Мы не собираемся идти на войну", - подчеркнул Шанахан.

По его словам, вооруженным силам США удалось "сдержать атаки против американских сил" благодаря перегруппировке войск в регионе.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Тегераном, но только если там будут готовы к обсуждению. А до этого он предостерег Иран от угроз в адрес Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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