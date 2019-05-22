Савченко трижды видела страх и отчаяние в глазах украинских политиков

СЕГОДНЯ 03:19 2019-05-22T03:22:00+03:00

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко призналась, что три раза видела в глазах украинских политиков "страх и отчаяние". Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, ее коллеги перепугались, когда Савченко лишили депутатской неприкосновенности и посадили в тюрьму на Украине.

"Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться. Я отдала год своей жизни в тюрьме, и, наверное, это стоило того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными", - сказала она.

Также она отметила, что во время инаугурации Владимира Зеленского обратила внимание на “очень несчастные лица всех прошлых украинских президентов, кроме Януковича [которого не было]”.

"Наверное, власть – это болезнь. Когда ты один раз подержал "волшебную" булаву, то каждый раз, когда ты ее видишь, это вызывает фантомные боли. Мне горько, что люди так реагируют и цепляются за власть", - посетовала Савченко.

По ее словам, депутатов украинского парламента обескуражила встреча Зеленского с Парубием и лидерами фракций, которая прошла 21 мая.

"Мы видели абсолютно "неформат" президента, который сидит в обычной рубашке. При этом он проводит встречу активно и продуктивно, а самое главное – результативно. При этом, глядя в глаза своих коллег, складывается впечатление, что их уже приговорили к расстрелу", - поделилась политик своими наблюдениями.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Надежда Савченко до инаугурации Зеленского заявляла, что в новом правительстве она могла бы возглавить министерство обороны или МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU