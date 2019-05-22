2019-05-22T04:27:04+03:00
В мире

В США прошли марши против запретов на аборты

Активисты считают, что ограничения приведут к подпольному проведению таких операций и росту женской смертности
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент «Планируемого родительства» доктор Леана Вен выступает на митинге у здания Верховного судаПрезидент «Планируемого родительства» доктор Леана Вен выступает на митинге у здания Верховного судаФото: REUTERS
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В США по всей стране прошли марши несогласных с законами, запрещающими и ограничивающими проведение абортов. Акции протестов начались в понедельник, после того, как накануне губернатор штата Алабама подписала закон, предусматривающий уголовное наказание для врачей за проведение прерывания беременности.

Один из самых массовых митингов состоялся в Вашингтоне у здания Верховного суда. Именно здесь 46 лет назад было вынесено решение по делу "Роу против Уэйда". Судья признал право на аборт для всех женщин США, однако власти отдельных штатов ввели некоторые ограничения.

В столице в акциях приняли участие некоторые кандидаты в президенты от Демократической партии, а также активисты и представители организации "Планируемое родительство" Planned Parenthood). Митингующие требовали остановить распространение запретов на аборты и уважать выбор женщин. Они также выразили опасение, что закон "Роу против Уэйда" может быть отменен стараниями республиканцев на общефедеральном уровне, передает РИА Новости.

Активисты предупреждают, что запрет на прерывание нежелательной беременности в итоге приведет к тому, что появятся подпольные центры по проведению абортов и вырастет женская смертность.

Как писал сайт kp.ru, ранее в двух штатах США - Алабама и Миссури, были приняты законы запретившие аборты, даже если беременность наступила после изнасилования или инцеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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