Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался русским

СЕГОДНЯ 05:16 2019-05-22T05:16:28+03:00

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Обещавший покончить с собой, прыгнув с Эфелевой башни, мужчина оказался выходцем из России. Об этом сообщили французские СМИ.

Его направили на прохождение психиатрической экспертизы.По ее сведениям, мужчина находится в статусе просителя убежища во Франции. Со спасателями он сначала изъяснялся на английском языке, однако затем перешел на русский. По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство

Полиция начала в отношении него расследование по обвинению в незаконном проникновении на территорию культурного объекта. Во вторник утром мужчину "вызвали в полицию, где он дал показания", передает ТАСС.

Агентство отмечает, что официального подтверждения гражданства нарушителя нет. В полиции отказываются от комментариев, а в российском посольстве в Париже отметили, что правоохранительные органы уведомляют дипмиссии о задержании иностранных граждан только по просьбе самих граждан.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник в столице Франции днем эвакуировали посетителей Эйфелевой башни, а саму достопримечательность закрыли из-за туриста, который вскарабкался на нее и отказывается слезть. Спасатели несколько часов уговаривали мужчину спуститься, и он согласился только с наступлением темноты.

С Эйфелевой башни пытаются снять мужчину.Спасатели подбираются к "альпинисту", чтобы спустить его

ИСТОЧНИК KP.RU