Погода в Москве на 22 мая 2019 года: ожидается небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:22 2019-05-22T07:22:02+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 22 мая 2019 года

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Погода в Москве на 22 мая 2019 года ожидается теплая, но при этом небо будет облачным с небольшими прояснениями. Местами по городу может пройти небольшой дождь.

Температура воздуха в столице днем прогреется до 25-27 выше ноля. Ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до плюс 10 – 13 градусов. Также ночью сохранится вероятность осадков.

Атмосферное давление повышенное - 744 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Московском регионе днем в среду ожидается юго-западный ветер скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, практически вся прошлая неделя была довольно дождливой и ветряной.

ИСТОЧНИК KP.RU