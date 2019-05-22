2019-05-22T08:25:08+03:00
Евровидение-2019

Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в связи с "Евровидением" стран

В русскоязычном сегменте РФ и Сергей Лазарев - безусловные лидеры
Юлия ДИВЕЕВА
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Сергей ЛазаревСергей ЛазаревФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия вошла в пятерку самых упоминаемых в связи с Евровидением стран в англоязычных социальных сетях, а в русскоязычном сегменте РФ и ее представитель на конкурсе Сергей Лазарев стали абсолютными лидерами. Это следует из исследования, проведенного компанией Brand Analytics.

Чаще всего в англоязычных социальных сетях в контексте "Евровидения-2019" упоминали Нидерланды.Затем следуют Швейцария, Норвегия. Замыкает пятерку Швеция.

В русскоязычных социальных сетях о России и Лазареве писали 58,2 тысячи раз. На втором месте Исландия - всего 10,1 тысяча сообщений. Затем идут Белоруссия, Словения и Сан-Марино. Реже всего россияне упоминали Великобританию и ее представителя (510 раз).

Brand Analytics проанализировала число комментариев, лайков и репостов. Тут Россия обошла всех в англоязычном сегменте(163,7 тыс). На втором месте по этому показателю — Белоруссия, 147,9 тыс.

В анализ исследования попали более 500 тысяч сообщение и комментариев о Евровидении, сделанных с ночи на 14 мая до 16:00 17 мая.Из англоязычных сетей была сделана репрезентативная выборка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье в Тель Авиве закончилось "Евровидение -2019". Российский участник конкурса Сергей Лазарев занял третье место. Победителем был объявлен певец из Нидерландов Дункан Лоуренс и его баллада "Аrcade".

Однако вскоре выяснилось, что голландец приехал на конкурс с композицией, которая уже давно в его репертуаре. И теперь на "Евровидении" бушует очередной скандал.

Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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