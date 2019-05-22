Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в связи с "Евровидением" стран

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-22T08:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия вошла в пятерку самых упоминаемых в связи с Евровидением стран в англоязычных социальных сетях, а в русскоязычном сегменте РФ и ее представитель на конкурсе Сергей Лазарев стали абсолютными лидерами. Это следует из исследования, проведенного компанией Brand Analytics.

Чаще всего в англоязычных социальных сетях в контексте "Евровидения-2019" упоминали Нидерланды.Затем следуют Швейцария, Норвегия. Замыкает пятерку Швеция.

В русскоязычных социальных сетях о России и Лазареве писали 58,2 тысячи раз. На втором месте Исландия - всего 10,1 тысяча сообщений. Затем идут Белоруссия, Словения и Сан-Марино. Реже всего россияне упоминали Великобританию и ее представителя (510 раз).

Brand Analytics проанализировала число комментариев, лайков и репостов. Тут Россия обошла всех в англоязычном сегменте(163,7 тыс). На втором месте по этому показателю — Белоруссия, 147,9 тыс.

В анализ исследования попали более 500 тысяч сообщение и комментариев о Евровидении, сделанных с ночи на 14 мая до 16:00 17 мая.Из англоязычных сетей была сделана репрезентативная выборка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье в Тель Авиве закончилось "Евровидение -2019". Российский участник конкурса Сергей Лазарев занял третье место. Победителем был объявлен певец из Нидерландов Дункан Лоуренс и его баллада "Аrcade".

Однако вскоре выяснилось, что голландец приехал на конкурс с композицией, которая уже давно в его репертуаре. И теперь на "Евровидении" бушует очередной скандал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709713" frameborder="0"></iframe> Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.

ИСТОЧНИК KP.RU