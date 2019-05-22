Почти все аудитории для ЕГЭ оснастят камерами

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-22T09:23:51+03:00

У российских выпускников почти не осталось возможностей для списывания. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В этом году почти все аудитории для сдачи единого государственного экзамена оснастят камерами видеонаблюдения. Наблюдать за выпускниками можно будет в режиме онлайн. Таким образом под наблюдением окажутся больше 55 тысяч аудиторий в школах по всей стране.

Чтобы обеспечить это Рособрнадзору пришлось на 14% увеличить количество камер. Работа была проведена в течение учебного года. Об этом пишет RT.

Кроме того, в пунктах сдачи ЕГЭ к этому году установили 8 тысяч "глушилок". Специальные устройства блокируют сигналы мобильных телефонов, мешая выпускникам списать с интернета. Такие технологии сейчас применяются в 50 регионах.

Сайт kp.ru писал о возможности зачисления в вузы без сдачи ЕГЭ. Такую возможность имеют олимпиадники. люди с ограниченными физическими возможностями, граждане других стран, студенты, которые переводятся в другой вуз.

ИСТОЧНИК KP.RU