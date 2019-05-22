В Подмосковье полицейские остановили такси для проверки и нашли целый арсенал оружия
Сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Химки Московской области случайно обнаружили у пассажира «Яндекс Такси» сумку с оружием.
Как рассказал «КП» источник знакомый с ситуацией, автомобиль был остановлен на улице Бабакина у дома 14 «А». В ходе осмотра машины в багажнике был обнаружен "оружейный склад", в частности, карабин с маркировкой «СС2405», пистолет системы револьвер, а также множество патронов различных калибров.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что сотрудники полиции обнаружили целый арсенал оружия в одном из частных домов в Солнечногорске Подмосковья. Владельцем запасов оказался 50 летний житель столицы. Среди оружия были оказались револьверы, пистолеты и патроны. В результате проверки было установлено, что обнаруженное оружие пригодно для стрельбы.
ИСТОЧНИК KP.RU