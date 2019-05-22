В России могут упросить досмотр инвалидов в аэропортах

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-22T09:47:32+03:00

В аэропортах могут упростить правила регистрации на рейс пассажиров с ограниченными возможностями Фото: REUTERS

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В России могут изменить правила досмотра инвалидов в аэропортах. Минтранс озадачился этим вопросом и сейчас соответствующие послабления обсуждаются в ведомстве. Инициатива принадлежит Международной ассоциации аэропортов (МАА).

Предлагается проводить проверки пассажиров с ограниченными возможностями, в том числе транзитных, не в терминалах, а в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Специально для этого придется обучить персонал воздушных гаваней. А еще потребуется закупить переносное оборудование, но траты будут оправданы. Современные техсредства позволяют сканировать пассажира, не поднимая его с инвалидной коляски или носилок.

Такие меры позволят сократить время предполетных процедур и не будут нарушать требования безопасности аэропортов.

В МАА отмечают важность принятия такого решения, так как часто предполетный досмотр особых пассажиров может затягиваться, что сказывается на их здоровье, заставляет нервничать.

В авиакомпаниях в целом поддерживают инициативу, но отмечают, что помимо специального оборудования, скорее всего, потребуются отдельные коридоры в аэропортах, чтобы без очередей и препятствий проводить таких пассажиров на борт самолета.

С 2015 по 2018 год число инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями только в Шереметьево выросло на 130%, составив 182 тысячи человек, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU