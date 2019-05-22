2019-05-22T10:15:31+03:00
Политика

"Кнут и пряник": Киев определил позицию при разговоре с Москвой

Резонансное заявление сделал новый глава администрации Андрей Богдан
Григорий ЛЕОРДА
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Зеленский назначил на важную должность адвоката Коломойского.Зеленский назначил на важную должность адвоката Коломойского.Фото: REUTERS
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Новый глава администрации президента Украины еще и суток не проработал на должности, но успел сделать резонансное заявление. Андрей Богдан утверждает, что Украина при Зеленском будет в отношении России придерживаться политики "кнута и пряника".

"Мы должны двигаться к цели, а для достижения цели все доступные способы для нас приемлемы. Как мы знаем, есть два способа — кнут и пряник", — сказал чиновник в эфире телеканала «112 Украина».

Как пояснил Богдан, его страна, с одной стороны, посылает сигналы российским властям о готовности к разговору и компромиссу. При этом Киев считает необходимыми через международное сообщество давить на соседа, чтобы Москва принимала нужные решения.

Сайт kp.ru рассказывал о карьере Андрея Богдана. Свой путь он начал юрисконсультом Львовской железной дороги, а теперь вот возглавляет администрацию шестого президента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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