2019-05-22T10:35:08+03:00
Происшествия

В городе Кольчугино Владимирской области снят режим контртеррористической операции

Минувшей ночью там были ликвидированы двое боевиков, готовившие теракт
Марина ВЕНЦОВА
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Боец спецназа входит во двор дома, где засели боевики. Фото: НАКБоец спецназа входит во двор дома, где засели боевики. Фото: НАК
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В городе Кольчугино Владимирской области, после ликвидации минувшей ночью двоих боевиков, был отменен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в среду, 2 мая, сообщили в пресс-службу УФСБ по региону.

"Руководителем оперативного штаба - начальником УФСБ России по Владимирской области полковником Кузьминых А. Н. - принято решение об окончании с 8 часов 40 минут 22 мая 2019 года контртеррористической операции на территории муниципального образования "город Кольчугино" Владимирской области и отмене введенного правового режима КТО", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе отметили, что в результате КТО "ликвидированы угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам граждан", боевики нейтрализованы.

Напомним, как ранее сообщала "Комсомольская правда-Владимир" , в ночь на среду сотрудники УФСБ по Владимирской области провели контртеррористическую операцию в Кольчугино. В результате проведения операции жертв и пострадавших нет.

Двух боевиков ликвидировали во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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